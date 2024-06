Giovanna Botteri va in pensione: "Non sono morta, ora seguirò di più la mia...

Tempo di pensione per Giovanna Botteri. Intervistata all’Adnkronos, la storica inviata Rai ha dichiarato: “È tutto un po’ strano, da oggi sarà diverso: tornerò in Italia. Sicuramente è un grande cambiamento, ma anche il cambiamento può essere positivo”. Botteri ha tuttavia lasciato intendere che per lei si apre un nuovo capitolo della sua vita.

Giovanna Botteri va in pensione: “Un grande salto”

Botteri ha spiegato: “Certo, è un grande salto. Sono ormai tantissimi anni che vivo all’estero”. La celebre cronista è ricordata da molti anche per la sua partecipazione a un’edizione passata di Sanremo al fianco di Amadeus nelle vesti di co-conduttrice.

La prende con filosofia

Giovanna Botteri non sembra aver preso la decisione del ritiro in maniera sofferta in quanto ha spiegato che “questa è la vita”. Secondo lei è è giusto dare il cambio ai giovani, passare il testimone, riconoscendo che ci sono bravissimi giornalisti giovani in giro.

Il suo amore per la Lazio

Botteri ha aggiunto che ci sarà “più tempo per le passioni”. Tra queste, noto è il suo amore per la Lazio. L’inviata Rai ha spiegato, ridendo, che ci sarà più tempo per andare allo stadio. Ha poi sottolineato che dopotutto non è morta, ma è solo andata in pensione.

I ringraziamenti

Giovanna Botteri ha chiarito di non essere sui social, ma in questo momento desidera fortemente ringraziare tutti coloro che in questi anni in Rai l’hanno aiutata, le sono stati vicini e le hanno insegnato tante cose: colleghi, tecnici, operatori, montatori, impiegati e coloro che si occupano dei suoi servizi.