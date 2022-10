Giovannini: auspico nuovo governo continui nell’attuazione Pnrr

Roma, 4 ott. (askanews) – Il mio auspicio per il nuovo governo è “in primo luogo di continuare nell’attuazione del Pnrr e in secondo luogo di rafforzare la governance europea, ci saranno nei prossimi mesi discussioni importanti sul patto di stabilità e crescita, sulle regole, magari nuove, per un rilancio di un recovery plan 2 sull’energia, insomma ci sono tante sfide che dovrà affrontare un’Ue sempre più compatta e non divisa come appare in questi giorni”.

Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini a margine della visita ad Assisi in occasione delle celebrazioni per San Frencesco con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.