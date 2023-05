Giro d'Italia 2023, Roglic maglia rosa: Cavendish vince in volata ultima tappa a Roma

Giro d'Italia 2023, Roglic maglia rosa: Cavendish vince in volata ultima...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Mark Cavendish vince in volata l'ultima tappa del Giro d'Italia 2023 a Roma mentre Primoz Roglic vince il Giro numero 106 in passerella ai Fori Imperiali. Lo sloveno ha sbaragliato la concorrenza ieri con una cronoscalata da favola per chiudere oggi senza proble...