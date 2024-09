Giulia De Lellis ha lanciato un'accusa velata a Chiara Ferragni? Queste sono le parole sul tappeto.

Durante un evento denominato Il Tempo delle Donne, promosso dal Corriere della Sera a Venezia, Giulia De Lellis ha discusso sulla sua percepzione del mondo degli influencer e ha espresso la sua opinione su Chiara Ferragni. In merito alle norme dei social media, ha affermato che non tutti le rispetta...

Durante un evento denominato Il Tempo delle Donne, promosso dal Corriere della Sera a Venezia, Giulia De Lellis ha discusso sulla sua percepzione del mondo degli influencer e ha espresso la sua opinione su Chiara Ferragni. In merito alle norme dei social media, ha affermato che non tutti le rispettano. Per Julia, le regole sono sempre esistite e afferma che c’è sempre stata un’opzione del seguire o non seguire le regole. Come dichiarato da suo padre, l’ignoranza non è accettabile di fronte alla legge. Molti hanno interpretato le sue parole come una critica velata a Chiara Ferragni.

Questo non rappresenta il primo diverbio tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Un incidente analogo è avvenuto a settembre 2023, dopo l’incidente noto come Pandoro-Gate. In quell’occasione, Giulia aveva ripubblicato un post di Selvaggia Lucarelli su Instagram in cui la Ferragni e Fedez venivano criticati per la loro apparente vittimizzazione. Giulia commentò con un risoluto “Qua ho riso forte, sorry”.

Chiara e Fedez hanno risposto alla frecciatina smettendo di seguire Giulia su Instagram. Fedez ha ulteriormente risposto mettendo mi piace a un tweet irrispettoso verso Giulia riguardante un controverso post pubblicato mentre lei era in Israele con Carlo Beretta, dove incontrarono il presidente israeliano durante un periodo di tensione politica. Allo stesso modo, Ferragni ha approvato un commento che etichettava Giulia come “poco solidale”.

Diversi mesi più tardi, Giulia De Lellis ha condiviso il suo punto di vista sul Pandoro-Gate dicendo: “Quando si raggiunge un tale livello di notorietà, è necessario mostrare la stessa prudenza nella gestione delle situazioni. Chiara è una donna d’affari incredibilmente talentuosa e una madre straordinaria: auspico che tutto si risolva nel migliore dei modi”.