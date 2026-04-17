Giuseppe Valditara assegna un riconoscimento al giovane che ha soccorso Chiara Mocchi

Il riconoscimento al giovane che ha salvato la docente a Trescore Balneario diventa spunto per un premio nazionale che valorizza rispetto e senso civico

La vicenda di Trescore Balneario ha avuto un seguito istituzionale: il ministro Giuseppe Valditara ha consegnato una medaglia al ragazzo di 13 anni che è intervenuto per difendere la professoressa di francese Chiara Mocchi, vittima di un’aggressione in aula. L’evento si è svolto al ministero dell’Istruzione e del Merito e ha avuto lo scopo dichiarato di evidenziare comportamenti esemplari, premiando il coraggio e il contributo del personale scolastico che ha prestato soccorso.

Durante la cerimonia il ministro ha annunciato l’istituzione di un premio nazionale che intende valorizzare i giovani segnalati dalle scuole per aver incarnato i valori del rispetto e della solidarietà. Nel suo intervento Valditara ha richiamato l’importanza dell’educazione al rispetto e dell’empatia, sottolineando come sia essenziale promuovere esempi positivi per contrastare fenomeni di emulazione di gesti violenti diffusi sui social.

La cerimonia e il significato del riconoscimento

La premiazione, tenutasi a viale Trastevere il 15 aprile 2026, ha messo in evidenza due aspetti: il personale scolastico è stato lodato per il senso civico dimostrato nel dopo aggressione, mentre il ragazzo è stato evidenziato per il suo coraggio. L’amministrazione ha voluto trasformare un episodio drammatico in un’occasione educativa, con un meccanismo di segnalazione delle scuole che punta a individuare e sostenere comportamenti cittadini esemplari.

Il progetto del premio

Secondo quanto illustrato, il nuovo premio per il merito premierà i giovani che incarnano valori come la responsabilità e la solidarietà. L’iniziativa, che si inserisce nel percorso avviato il 9 aprile in tema di relazioni e rispetto, vuole diventare uno strumento per diffondere storie positive e offrire modelli alternativi a contenuti negativi che possono circolare online.

Le parole della docente coinvolta

In collegamento video la professoressa Chiara Mocchi ha rivolto parole di riconoscenza al giovane che è intervenuto: ha ricordato di rivedere spesso la scena e di aver visto lui uscire dall’aula e colpire l’aggressore con quella che ha definito una pedata decisiva. La docente ha spiegato che lo sangue freddo mostrato dal ragazzo le è stato di conforto durante la convalescenza e ha espresso fiducia nel suo futuro, ringraziando anche il personale scolastico per l’immediato intervento.

Messaggio agli studenti

Rivolta agli altri studenti presenti, la professoressa ha invitato a non arrendersi, a proseguire nello studio e a prepararsi agli impegni scolastici nonostante l’episodio traumatico. Ha anche accennato alla presenza di un supplente che seguirà la classe e ha chiesto sostegno e preghiere durante il percorso di recupero, assicurando che non intende abbandonare i suoi alunni.

Implicazioni civili e educative

L’intervento ministeriale ha avuto un doppio intento: da un lato riconoscere un atto di eroismo e un comportamento collettivo positivo, dall’altro richiamare l’attenzione sul ruolo della scuola come luogo di formazione civica. Valditara ha sottolineato come sia necessario orientare l’emulazione dei giovani verso azioni costruttive e valorizzare la maggioranza che aspira a un futuro sereno, anziché soffermarsi solo su episodi di cronaca negativa amplificati dai social.

Il premio annunciato rappresenta quindi un tentativo istituzionale di trasformare dolore e paura in opportunità educativa, promuovendo il rispetto, la solidarietà e la responsabilità collettiva. L’appello finale è rivolto a scuole, famiglie e comunità per riconoscere e sostenere i ragazzi che, con gesti concreti, dimostrano di voler essere cittadini consapevoli.