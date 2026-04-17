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Giuseppe Valditara assegna un riconoscimento al giovane che ha soccorso Chiara Mocchi

Giuseppe Valditara assegna un riconoscimento al giovane che ha soccorso Chiara Mocchi

Il riconoscimento al giovane che ha salvato la docente a Trescore Balneario diventa spunto per un premio nazionale che valorizza rispetto e senso civico

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La vicenda di Trescore Balneario ha avuto un seguito istituzionale: il ministro Giuseppe Valditara ha consegnato una medaglia al ragazzo di 13 anni che è intervenuto per difendere la professoressa di francese Chiara Mocchi, vittima di un’aggressione in aula. L’evento si è svolto al ministero dell’Istruzione e del Merito e ha avuto lo scopo dichiarato di evidenziare comportamenti esemplari, premiando il coraggio e il contributo del personale scolastico che ha prestato soccorso.

Durante la cerimonia il ministro ha annunciato l’istituzione di un premio nazionale che intende valorizzare i giovani segnalati dalle scuole per aver incarnato i valori del rispetto e della solidarietà. Nel suo intervento Valditara ha richiamato l’importanza dell’educazione al rispetto e dell’empatia, sottolineando come sia essenziale promuovere esempi positivi per contrastare fenomeni di emulazione di gesti violenti diffusi sui social.

La cerimonia e il significato del riconoscimento

La premiazione, tenutasi a viale Trastevere il 15 aprile 2026, ha messo in evidenza due aspetti: il personale scolastico è stato lodato per il senso civico dimostrato nel dopo aggressione, mentre il ragazzo è stato evidenziato per il suo coraggio. L’amministrazione ha voluto trasformare un episodio drammatico in un’occasione educativa, con un meccanismo di segnalazione delle scuole che punta a individuare e sostenere comportamenti cittadini esemplari.

Il progetto del premio

Secondo quanto illustrato, il nuovo premio per il merito premierà i giovani che incarnano valori come la responsabilità e la solidarietà. L’iniziativa, che si inserisce nel percorso avviato il 9 aprile in tema di relazioni e rispetto, vuole diventare uno strumento per diffondere storie positive e offrire modelli alternativi a contenuti negativi che possono circolare online.

Le parole della docente coinvolta

In collegamento video la professoressa Chiara Mocchi ha rivolto parole di riconoscenza al giovane che è intervenuto: ha ricordato di rivedere spesso la scena e di aver visto lui uscire dall’aula e colpire l’aggressore con quella che ha definito una pedata decisiva. La docente ha spiegato che lo sangue freddo mostrato dal ragazzo le è stato di conforto durante la convalescenza e ha espresso fiducia nel suo futuro, ringraziando anche il personale scolastico per l’immediato intervento.

Messaggio agli studenti

Rivolta agli altri studenti presenti, la professoressa ha invitato a non arrendersi, a proseguire nello studio e a prepararsi agli impegni scolastici nonostante l’episodio traumatico. Ha anche accennato alla presenza di un supplente che seguirà la classe e ha chiesto sostegno e preghiere durante il percorso di recupero, assicurando che non intende abbandonare i suoi alunni.

Implicazioni civili e educative

L’intervento ministeriale ha avuto un doppio intento: da un lato riconoscere un atto di eroismo e un comportamento collettivo positivo, dall’altro richiamare l’attenzione sul ruolo della scuola come luogo di formazione civica. Valditara ha sottolineato come sia necessario orientare l’emulazione dei giovani verso azioni costruttive e valorizzare la maggioranza che aspira a un futuro sereno, anziché soffermarsi solo su episodi di cronaca negativa amplificati dai social.

Il premio annunciato rappresenta quindi un tentativo istituzionale di trasformare dolore e paura in opportunità educativa, promuovendo il rispetto, la solidarietà e la responsabilità collettiva. L’appello finale è rivolto a scuole, famiglie e comunità per riconoscere e sostenere i ragazzi che, con gesti concreti, dimostrano di voler essere cittadini consapevoli.