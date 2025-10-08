Giustizia: Bazoli (Pd), 'Governo in imbarazzo su segreteria Bartolozzi non risponde'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) – "Già ieri avevamo segnalato in commissione che, annegato in un parere sulla riorganizzazione degli uffici del ministero della giustizia, si trovava la previsione di un aumento di organico smisurato per l'ufficio del capo di gabinetto. Una dotazione di 20 unità aggiuntive, con un capo segreteria dotato di indennità analoga a quella del capo segreteria del ministro, e pari a 6 annualità di un dirigente ordinario".

Così il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Una riorganizzazione che comporta un evidente accentramento di potere nelle mani del capo di gabinetto, oramai un vero e proprio ministro ombra, in un ministero che in pochi mesi ha visto le dimissioni dei dirigenti di tutti i più importanti dipartimenti, alle prese con il ruolo sempre più esorbitante dell'attuale capo di gabinetto. Di fronte alle nostre obiezioni formulate ieri in commissione, il vice ministro aveva promesso chiarimenti per la giornata odierna in commissione, salvo poi farsi sostituire da un sottosegretario all'oscuro della questione. Segno dell'imbarazzo evidente che trapela dagli stessi collaboratori di Nordio", conclude.