Giustizia: Boschi, 'governo blocca parità di genere'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Oggi viene fuori la verità: questo governo non ha intenzione di garantire la parità di genere”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula alla Camera.

“Non accettiamo la riformulazione del governo all’ordine del giorno in cui abbiamo solo chiesto – spiega – che il governo, nel dare attuazione alla riforma costituzionale, potesse salvaguardare il principio della parità di genere nella designazione dei componenti del Csm, richiesta fatta senza entrare nel merito del sorteggio, che non condividiamo, e senza toccare l’impianto della riforma. È inaccettabile che si voglia sopprimere la premessa che chiede di garantire le pari opportunità di accesso e addirittura si modifichi l’impegno con un “valutare l’opportunità”. Il governo è in confusione perché o viene detto che è inutile ribadire il principio già previsto in Costituzione, e allora quale valutazione di opportunità deve fare il governo? Oppure si pensa che non sia chiara la Costituzione e sia necessario valutare l’opportunità, allora a maggior ragione il principio di parità andava scritto in costituzione approvando i nostri emendamenti. Ci hanno preso in giro in Commissione, in Aula e ora anche sugli ordini del giorno”.

“È molto triste che tutto questo avvenga con un governo a guida di una donna. Madeleine Albright diceva che c’è un posto speciale all’inferno per le donne che non aiutano le altre donne, non so se sarà l’inferno ma spiace anche che le colleghe di maggioranza abbiano rinunciato a questa battaglia sulla parità, abbassando la testa e chiudendo la bocca. Stanno perdendo l’occasione di fare la cosa giusta”, conclude.