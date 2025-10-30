Giustizia: Carfagna (Nm), 'riforma garantista, per sistema più giusto e credibile'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Il via libera definitivo del Senato alla riforma della Giustizia, con la separazione delle carriere, chiude finalmente un cerchio. Governo e centrodestra mantengono l’impegno preso con gli elettori di riformare il sistema garantendo un processo equilibrato, in cui accusa e difesa si confrontano ad armi pari ed il giudice è realmente terzo.

Nessun attacco alla magistratura, nessun attentato alla Costituzione. Una riforma all’insegna del garantismo e della trasparenza, che afferma principi di civiltà giuridica, per una giustizia più giusta, più credibile, più efficiente e davvero al servizio dei cittadini. Dopo anni di attesa, ci siamo quasi: resta il referendum, gli italiani avranno l’ultima parola”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.