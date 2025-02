Giustizia: Conte, 'da Meloni bullismo verso magistrati, vogliono immunità per politici'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io sto ai fatti: fin qui la presidente Meloni ha compiuto atti di bullismo istituzionale nei confronti di singoli magistrati, raccontando anche bugie e falsità. La verità è che loro vogliono l'immunità per i politici, in particolare ...

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – "Io sto ai fatti: fin qui la presidente Meloni ha compiuto atti di bullismo istituzionale nei confronti di singoli magistrati, raccontando anche bugie e falsità. La verità è che loro vogliono l'immunità per i politici, in particolare coloro che sono al governo. Se realmente avessero a cuore il servizio giustizia per i cittadini, si preoccuperebbero delle carenze di personale e del fatto che i processi sono sempre più lenti". Lo dice Giuseppe Conte in un'intervista al Tg3.