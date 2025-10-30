Giustizia: Costa, 'vittime errori magistrati in prima linea a fianco di Fi per la riforma'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Oggi a fianco di Forza Italia in piazza Navona c'erano 3 persone che nella vita hanno subito sulla loro pelle il malfunzionamento della giustizia. Hanno rappresentato le migliaia di persone arrestate e solo dopo anni assolte e risarcite dallo Stato. In questi m...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Oggi a fianco di Forza Italia in piazza Navona c'erano 3 persone che nella vita hanno subito sulla loro pelle il malfunzionamento della giustizia. Hanno rappresentato le migliaia di persone arrestate e solo dopo anni assolte e risarcite dallo Stato. In questi mesi racconteremo le storie di tante persone che hanno avuto la vita stravolta da errori giudiziari, daremo loro voce e chiederemo loro se i magistrati che hanno sbagliato per averle arrestate ingiustamente hanno pagato per i loro errori, o se ha pagato solo lo Stato".

Così in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia.

"La risposta è in questi numeri. Nel periodo 2017-2024 in Italia ci sono state 5933 vittime di ingiuste detenzioni risarcite dallo Stato. Sono stati pagati dallo Stato 254,5 milioni di euro. Le azioni disciplinari avviate verso i magistrati responsabili sono state 89, con il seguente esito. 44 non doversi procedere, 28 assoluzioni, 8 censure, 1 trasferimento, 8 ancora in corso. Quindi in totale, su 5933 errori, solo 9 condanne, sanzionato lo 0,15% degli errori. Questi numeri sono l'effetto del lavoro di protezione operato dalle correnti del Csm, e sono le ragioni che rendono necessaria l'Alta Corte disciplinare", conclude.