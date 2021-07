Giustizia: Dadone, confido in Draghi e Conte, mai minacciato dimissioni**

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "La riforma della giustizia così come presentata rischia di avere delle fasce di impunità, c'è una chiara apertura del Presidente Draghi e della ministra Cartabia di cui va preso atto. Non è nel mio stile minacciare quindi respingo al mittente i titoli apparsi in tal senso ma è nel nostro stile dialogare e confrontarci.

Lo stanno facendo Draghi e Conte che sono due persone di alto profilo e sono certa troveranno punti di incontro. Ho fiducia nella politica e meno nel gossip". Lo puntualizza la ministra M5S Fabiana Dadone in un post su Facebook, dopo le sue dichiarazioni ad Agorà Estate.