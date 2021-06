Giustizia: Greco, 'in 45 anni mai viste riforme che la accelerassero'

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – "Da quando sono in magistratura, ormai 45 anni, non ho mai visto riforme che accelerassero, piuttosto riforme che creavano ulteriori impacci alla velocità del processo". E' quanto afferma Francesco Greco, Procuratore della Repubblica di Milano, durante un web talk sul sistema giudiziario.

"Nel Tribunale – spiega – c'è un continuo ricorso agli appelli, non tanto perché si creda all'innocenza assoluta del proprio assistito, ma perché qualche sconto lo si ottiene. Questo è un sistema distorto, un abuso del diritto. Su questo vale la pena riflettere. Tutte queste cose pongono una serie di problemi che i giuristi non vogliono affrontare: come riformare la procedura penale per rendere il processo trasparente ed efficace".

Quello che servirebbe è continuare con la digitalizzazione cominciata negli ultimi mesi, con la pandemia di Covid-19.

"Mi sono reso conto che negli ultimi due anni gli uffici diventati piattaforme sono il futuro del lavoro della magistratura. Siamo in ritardo nel capire come l'organizzazione del lavoro cambia con l'avvento del digitale. Stare fuori dalle piattaforme significa stare fuori dal mondo". Nell'innovazione "vedo un grande fattore di trasparenza e di accelerazione della procedura", sottolinea ancora Greco.