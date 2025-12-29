Roma, 29 dic (Adnkronos) – Mercoledì 21 gennaio alle 9.30 si terranno alla Camera le comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sull'amministrazione della giustizia. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.
Giustizia: il 21 gennaio comunicazioni Nordio alla Camera
