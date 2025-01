Giustizia: La Russa, 'conflitto sfavorisce cittadini, serve sintesi in confronto serio' (2)

Giustizia: La Russa, 'conflitto sfavorisce cittadini, serve sintesi in c...

Giustizia: La Russa, 'conflitto sfavorisce cittadini, serve sintesi in c...

(Adnkronos) – "E' fondamentale e anche oggi deve essere affermato che occorre concordia, che niente può essere fatto in un clima di contrasto e di conflitto, ma di collaborazione. Questo è quello che io auspico e che, sia pure con qualche alto e basso, anche oggi ho avvertito al di là delle proteste, la volontà di trovare un momento di incontro tra posizioni che possono essere discordanti, ma che non possono mai dare luogo, non devono mai dare luogo, a un conflitto all'interno dello Stato", afferma La Russa. Che a chi gli chiede se il percorso già segnato, replica: "I percorsi non sono mai definiti fintanto che non si concludono".