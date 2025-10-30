Giustizia: Lupi (Nm), 'rispettato impegno con cittadini per giustizia più equa e credibile'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Con Il voto favorevole del Senato in quarta lettura si chiude il lungo percorso parlamentare di approvazione della riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Avevamo preso un impegno con i cittadini e lo manteniamo: quello di rendere il sistema giud...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Con Il voto favorevole del Senato in quarta lettura si chiude il lungo percorso parlamentare di approvazione della riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Avevamo preso un impegno con i cittadini e lo manteniamo: quello di rendere il sistema giudiziario più equo, più efficiente, più credibile e più vicino ai cittadini.

E’ così che si dimostra la serietà di una coalizione. Resta l’ultimo passaggio, il referendum confermativo: Noi Moderati saremo convintamente in campo per il Sì, spiegando agli italiani perché questa è una riforma giusta, necessaria, che libera i magistrati dalle correnti. Non è una riforma di destra, è una riforma nell’interesse del Paese”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.