Giustizia: Mantovano, 'referendum riforma non è scontato, fini condivisi'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Non darei così per scontato che si arrivi al referendum" sulla riforma della giustizia, "nel senso che se vale l'adesione alla sostanza che viene proposta dal governo e se vi sarà un confronto nel merito in Parlamento di fronte a un testo che certamente non è blindato ma aperto al contributo dell'intero Parlamento, non è così certo che si arrivi al referendum. Facciamo un passo alla volta". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa a Palazzo Chigi al seguito del Cdm.