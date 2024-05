Giustizia: Mantovano, 'testo riforma non blindato, aperti a confronto'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Se facciamo un flashback e ricordiamo la Bicamerale presieduta da D'Alema ricorderemo che i temi trattati" nella riforma della giustizia approvata oggi dal Cdm trovano "condivisione nelle forze politiche di sinistra. E' vero che son passati 25 anni, ma" alcuni temi, come l'istituzione "dell'Alta Corte e la separazione delle carriere hanno trovato condivisione" anche attraverso "iniziative legislative. Se vale l'adesione alla sostanza, e se vi sarà un confronto nel merito", si potranno trovare punti d'incontro "su un testo che non è blindato, ma aperto ai contributi dell'intero Parlamento". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa a Palazzo Chigi al seguito del Cdm.