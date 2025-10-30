Giustizia: Ostellari (Lega), 'riforma in linea con Costituzione, Anm poteva sedersi al tavolo'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Siamo molto soddisfatti di questa riforma perché manteniamo l’impegno preso con i cittadini sapendo che è un primo passo per migliorare il sistema della giustizia di questo Paese. era un passo necessario, se ne parlava da trent’anni e oggi...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti di questa riforma perché manteniamo l’impegno preso con i cittadini sapendo che è un primo passo per migliorare il sistema della giustizia di questo Paese. era un passo necessario, se ne parlava da trent’anni e oggi finalmente siamo arrivati alla fase finale”. Così il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari, della Lega, intervenendo a Start su Sky TG24.

“Sul tema del sorteggio – prosegue – ci saranno due modalità diverse. Il sorteggio secco per i membri togati e un sorteggio temperato per i membri laici. Questo risulta già scritto con la riforma e credo che sarà difficile intervenire con modalità diverse da quelle scritte. Forse l’Anm avrebbe fatto bene a sedersi al tavolo senza abbandonarlo e proporre in quella sede soluzioni alternative, e questo non è stato fatto”.

“È una riforma in linea con il principio della Costituzione e in linea con il processo accusatorio che non abbiamo inventato noi ma che era stato ideato, discusso e portato avanti da un certo Vassalli che di sicuro non era uomo di destra”, conclude.