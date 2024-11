Giustizia per un omicidio a Toronto: condanna per omicidio di secondo grado

Il verdetto della giuria

Un uomo di Toronto, Jahvon Waldron, è stato riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado e rapina, ma non di tentato omicidio. La giuria ha emesso il verdetto dopo un’intensa giornata di deliberazioni, al termine di un processo durato tre settimane. La sentenza è stata accolta con silenzio in aula, dove la moglie della vittima, Mohanie Henry-Khan, ha espresso la sua soddisfazione per la decisione della giuria, affermando che la giustizia è stata finalmente servita.

Il tragico evento

La notte del , Peter Khan, 36 anni, e un amico si trovavano nel parcheggio di un nightclub a Scarborough, quando un uomo in giacca nera si è avvicinato chiedendo una sigaretta. In un attimo, il soggetto ha strappato la collana d’oro dal collo di Khan e, dopo averlo colpito a distanza ravvicinata, ha sparato al suo petto. La scena è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza, che hanno mostrato il colpevole allontanarsi verso un’altra auto, dove ha aggredito un secondo uomo, ferendolo a un braccio e a una gamba.

Le indagini e le prove

Le prove presentate in aula hanno incluso video di sorveglianza che dimostravano senza ombra di dubbio la colpevolezza di Waldron. Le immagini hanno mostrato il suo comportamento sospetto e il suo collegamento con il crimine. La giuria ha ritenuto che le evidenze fossero sufficienti per condannarlo, nonostante la difesa avesse cercato di mettere in dubbio la sua identità come autore del reato. La sentenza di omicidio di secondo grado comporta una pena detentiva automatica, e il giudice dovrà stabilire un periodo di inammissibilità alla libertà vigilata che può variare tra dieci e venticinque anni.