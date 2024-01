Giustizia: Tajani, 'riforma penale ma anche civile, per Fi è priorità'**

**Giustizia: Tajani, 'riforma penale ma anche civile, per Fi è pr...

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Per Forza Italia la riforma della giustizia "rappresenta una priorità", scandisce Antonio Tajani, segretario di Fi, nel corso di una conferenza stampa presso la sede del partito. "Riforma dell'autonomia certamente; del premierato, che era una delle idee lanciate da Berlusconi nel 1994. La riforma della giustizia è fondamentale, non solo quella penale ma anche quella civile. Tre milioni di cause ferme sono un danno di 3 punti di Pil. Riforma della giustizia significa anche rilancio della nostra economia", insiste il leader azzurro.