Gli incendi sono scoppiati nelle ultime ore a Roma, ma nonostante la situazione sia sotto controllo, le fiamme continuano a divampare a Ponte Mammolo nel territorio del Municipio IV e a Cesano nel territorio del Municipio XV. Sul fronte della tutela della salute sono arrivati i primi consigli degli esperti.

All’Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, ha diffuso i primi consigli alla popolazione dopo le segnalazioni dei cittadini sull’aria irrespirabile in alcune zone della capitale.

“La regola numero uno è tenere le finestre chiuse. Indicazione sicuramente pesante in questo periodo di grande caldo anche perché non è indicato usare i condizionatori che riciclano l’aria esterna. Meglio usare i ventilatori. O, per chi può, spostarsi in zone meno interessate”.