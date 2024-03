Gli Usa inaspriscono gli standard sulle emissioni delle auto

Washington, 20 mar. (askanews) - Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di aver messo a punto nuovi standard sulle emissioni inquinanti delle automobili, descritti come i più severi mai adottati, e volti ad accelerare la transizione verso le auto elettriche. "Questi standard tecnologici per i m...

Washington, 20 mar. (askanews) – Il governo degli Stati Uniti ha annunciato di aver messo a punto nuovi standard sulle emissioni inquinanti delle automobili, descritti come i più severi mai adottati, e volti ad accelerare la transizione verso le auto elettriche. “Questi standard tecnologici per i modello dal 2027 al 2032 impediranno più di 7 miliardi di tonnellate di inquinamento da carbonio”, ha affermato Michael S. Regan della US Environmental Protection Agency (Epa).