La questione della Global Sumud Flotilla torna al centro del dibattito politico italiano, con toni particolarmente accesi. In una lettera inviata direttamente a Giorgia Meloni, Elly Schlein ha lanciato una richiesta drastica, sollecitando interventi concreti e immediati da parte del governo. La missiva non si limita a un appello: rappresenta un segnale chiaro di pressione politica, mettendo in evidenza le divisioni interne sulla gestione del conflitto e la posizione italiana a livello internazionale.

Quattro parlamentari italiani a bordo della Global Sumud Flotilla

Quattro parlamentari italiani prenderanno parte alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, con l’obiettivo di portare aiuti alla popolazione palestinese e sfidare il blocco navale imposto da Israele. Ci saranno l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi e tre rappresentanti di altri due partiti: il deputato Pd Arturo Scotto, l’europarlamentare Pd Annalisa Corrado e il senatore M5s Marco Croatti.

Dopo che cinque imbarcazioni sono già partite dalla Liguria, Delia ha annunciato che altre navi prenderanno il mare il 7 settembre, posticipando la partenza inizialmente prevista per il 4.

Global Sumud Flotilla, l’attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni

Il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha criticato duramente la gestione italiana della crisi palestinese durante una conferenza stampa al Senato. Secondo l’ex presidente del Consiglio, le dichiarazioni di Israele sulla “reazione non proporzionata” non bastano, e il governo italiano dovrebbe andare oltre gesti simbolici, garantendo protezione diplomatica ai cittadini italiani coinvolti nella missione umanitaria, ricordando le vittime civili e smettendo di limitarsi a gesti mediatici.

“Non ci basta la definizione di reazione non proporzionata di Israele, Meloni abbandoni i selfie con i cappellini, ricordi i bambini che non sono arrivati curarsi da noi perché sono morti e garantisca protezione diplomatica ai nostri cittadini che parteciperanno alla iniziativa umanitaria, come ha già annunciato il governo spagnolo. Non basta la Pimpa in arabo per lavarsi coscienza“, ha detto il leader del M5s Conte in conferenza stampa al Senato.

Global Sumud Flotilla, la drastica richiesta di Elly Schlein a Giorgia Meloni in una lettera

“Gentile Presidente Meloni, come avrà già appreso dalle notizie apparse sulla stampa italiana e internazionale, la Global Sumud Flotilla sta per salpare con 40 imbarcazioni cariche di molte tonnellate di aiuti umanitari raccolti con grande partecipazione della società civile e della cittadinanza, allo scopo di portare a Gaza generi di prima necessità da distribuire alla popolazione palestinese”.

Elly Schlein ha spiegato che la missione umanitaria, nata dal basso, non violenta e pacifica, si svolgerà nel rispetto del diritto internazionale e che vi partecipano 44 delegazioni provenienti da tutto il mondo, comprendenti migliaia di attiviste e attivisti, tra cui molti cittadini italiani e quattro parlamentari della Repubblica appartenenti a diverse forze politiche.