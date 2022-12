Governo, Meloni: sento paragone con Draghi, mi stimola a far bene

Roma, 29 dic. (askanews) – “Chiaramente sento” il peso del confronto con Mario Draghi, “e mi fa piacere” perchè “mi stimola a far bene”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sul confronto col suo predecessore.

“Misurarmi con persone capaci e autorevoli – ha detto durante la conferenza stampa di fine anno – è stata la sfida di tutta la mia vita. Io invidio quelli che si divertono ad essere qualcuno denigrando l’avversario o competendo col famoso ‘ti piace vincere facile’.

A me non piace vincere facile, mi stimolano le persone capaci, e Mario Draghi è una persona autorevole: mi rendo conto ovviamente dell’eredità e anche dei paragoni che si possono fare, lo trovo affascinante e penso che questo debba spingere me e il governo a dimostrare che si può fare bene. Non direi mai meglio, figuriamoci non lo direi mai… Però che si può fare bene.

Sicuramente è una cosa che non mi dispiace pur sentendo sicuramente questo peso, il paragone continuo e reiterato.

Ma rispetto alle 10 piaghe d’Egitto che sarebbero dovute arrivare col cambio di governo, in fin dei conti – ha concluso Meloni – ancora stiamo difendendo questa nazione nel migliore dei modi”.