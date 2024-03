Governo: Meloni visita contingente italiano e lascia Libano, pranzo e biliardino con militari

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Pranza con loro, poi una partita a biliardino tra risate e allegria. Termina con la visita ai contingenti italiani impegnati nella base 'Millevoi' di Shama la missione della premier Giorgia Meloni in Libano. Per lei, che ha trascorso la mattinata con le forze im...

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Pranza con loro, poi una partita a biliardino tra risate e allegria. Termina con la visita ai contingenti italiani impegnati nella base 'Millevoi' di Shama la missione della premier Giorgia Meloni in Libano. Per lei, che ha trascorso la mattinata con le forze impiegate nell'ambito delle missioni Unifil e Mibil, un mazzo di rose rosse e bianche in omaggio. La premier ha lasciato da pochi minuti il Libano, di nuovo in volo verso l'Italia.