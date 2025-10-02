Governo: Renzi, 'Meloni sempre zitta su problemi Italia, accetti confronto con me'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "A me quello che non piace di Giorgia Meloni è innanzitutto la politica interna, anche perché la Presidente del Consiglio è molto brava a comunicare, però nel frattempo sono salite la pressione fiscale, quindi le tasse, ci sono più t...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "A me quello che non piace di Giorgia Meloni è innanzitutto la politica interna, anche perché la Presidente del Consiglio è molto brava a comunicare, però nel frattempo sono salite la pressione fiscale, quindi le tasse, ci sono più tasse, costa di più la vita e come se non bastasse, caro Vespa, c'è il debito pubblico che sale".

Lo dice Matteo Renzi a Cinque Minuti su Rai1.

"Di queste cose Giorgia Meloni non parla mai. Perché? Ve la dico male, se uno assalta una stazione o spacca una vetrina è evidente che la Meloni può dire siete dei teppisti e nessuno parla del fatto che alla fine del mese non ci si arriva più e nessuno parla del fatto che ci sono 191.000 italiani che se ne vanno. Ecco, mi piacerebbe tanto che la Meloni accettasse un confronto da lei come feci io quando ero Premier, proprio con la Meloni che aveva il 3%, per ragionare di questioni concrete. Di queste non parla mai, eh, Giorgia? Mai. Sempre zitta".