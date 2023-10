Governo: Schlein, 'Meloni chiarisca su repressione protesta studenti a Torino'**

Roma, 4 ott (Adnkronos) – "Bisogna chiarire quello che è accaduto perchè abbiamo visto scene di repressione molto forti rispetto a una protesta di giovani e giovanissimi. Ci auguriamo ci sia una parola di Meloni perchè ci pare che ci sia un atteggiamento del governo che mira su tanti fronti alla repressione, lo abbiamo visto dopo Caivano, sui Rave party. La repressione da sola non basta, servono investimenti in cultura e formazione". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della segreteria del Pd, a proposito delle manifestazioni di ieri in occasione della presenza della premier a Torino.