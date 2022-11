Governo: sondaggio Noto, il 73% per il salario minimo, 66% per revisione Rdc

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Per il 73% degli intervistati occorre fissare la soglia del salario minimo come chiede l'Europa. E' quanto emerge dal sondaggio Noto per Porta a Porta. Ampia maggioranza a favore anche di una revisione del reddito di cittadinanza: per il 66% va sospeso tranne per chi, per malattia, non può lavorare.

Altri due provvedimenti sottoposti agli intervistati hanno differenze percentuali meno ampie tra favorevoli e contrari: sulla flat tax per gli autonomi da alzare fino a 85mila euro di reddito è d'accordo il 44% mentre sull'abbassare il superbonus al 90% i favorevoli sono il 45%.