Il Grande Fratello 2025 si prepara a vivere un finale carico di suspense. Tra eliminazioni, colpi di scena e televoti ancora aperti, i concorrenti rimasti devono affrontare gli ultimi giorni nella Casa, mentre il pubblico resta in attesa di scoprire chi si aggiudicherà la vittoria. Ecco cosa è stato deciso per la puntata finale.

La suspense continua: i finalisti e le strategie di programmazione per il Grande Fratello

All’interno della Casa, i concorrenti rimasti sono sei: Anita Mazzotta, Giulia Saponariu, Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Domenico D’Alterio. Omer e Domenico sono ancora al televoto, con il pubblico chiamato a decidere chi diventerà il quinto finalista.

Grande Fratello, cambia tutto per la data della finale: che cosa è stato deciso per la messa in onda

Dopo settimane di attesa, il pubblico pensava che il Grande Fratello si sarebbe concluso lunedì 15 dicembre. Anche Simona Ventura, prima di chiudere la semifinale, aveva dichiarato: “Ci vediamo lunedì prossimo con la finale di questa edizione del Grande Fratello”. Tuttavia, inaspettatamente, Mediaset ha deciso di prorogare la chiusura del reality.

Secondo OA Plus, l’ultima puntata andrà in onda giovedì 18 dicembre, trasformando l’appuntamento del 15 in una sorta di “seconda semifinale”: “Un colpo di scena negli ultimi palinsesti Mediaset e ha spostato l’ultima puntata dal lunedì 15 dicembre a giovedì 18 dicembre 2025. Una decisione, lanciata in anteprima da noi, che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo fino a pochi giorni prima di Natale, evitando sovrapposizioni con le festività e regalando una chiusura ancora più esplosiva“.

L’opinionista, Floriana Secondi, ha confermato lo slittamento su Instagram: “Il GF andrà avanti fino a giovedì 18″.