Il Grande Fratello 2024 sta scaldando i motori. Nel cast, stando a quanto è trapelato sui social, potrebbe esserci anche un famoso tiktoker di Napoli. Chi è il fortunato?

Grande Fratello: famoso tiktoker di Napoli nel cast

Lunedì 16 settembre torna su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. Stando alle indiscrezioni, anche quest’anno il cast dovrebbe essere composto sia di personaggi famosi che di sconosciuti. Tra i Vip o presunti tali dovrebbe esserci anche un famoso tiktoker di Napoli. E’ stato lui stesso, via social, ad annunciare la sua partecipazione ad un programma Mediaset.

Chi è il tiktoker napoletano che entra al Grande Fratello?

Il tiktoker di Napoli pronto a varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello è Kekko Napoli 29, conosciuto sui social per i suoi video divertenti. Il ragazzo ha rivelato che è entrato nel cast di un programma Mediaset, ma non ha fatto il nome del format. In molti hanno pensato al GF, visto che non ci sono altre trasmissioni che vedono la partecipazione di influencer & Co.

Grande Fratello 2024: il cast

Al momento, non si hanno conferme sul cast del Grande Fratello 2024. Secondo alcune indiscrezioni, però, tra i Vip dovrebbero esserci: Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani.