Non c’è davvero pace al Grande Fratello, oggi i riflettori sono puntati su Luca Calvani e Mariavittoria Minghetti, protagonisti di un’accesa discussione che ha portato l’attore a urla esagerate nei confronti della ragazza.

Grande Fratello, scintille tra Mariavittora e Luca Calvani

Mariavittoria Minghetti e Luca Calvani sono stati protagonisti di un’accesa discussione all’interno della casa del Grande Fratello. Al centro della diatriba Jessica Morlacchi, che recentemente ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Mariavittoria ha accusato Calvani di essere sempre stato dalla parte di Helena Prestes e di non aver saputo comprendere e aiutare l’ex cantante dei Gazosa. Queste parole hanno però fatto sbottare Calvani, che ha cominciato a urlare contro la ragazza: “Ma cosa dici? Certo che lo so che aveva delle belle cose ed è per questo che mi inc***o! Perché ha scelto di essere altro. Lo vuoi capire sì o no? Sono furibondo con lei. Perché ha scelto di essere uno schifo quando poteva essere tutto.”

Grande Fratello, Mariavittoria sconvolta dalle urla di Luca Calvani

Luca Calvani ha usato dei toni davvero accesi nei confronti di Mariavittoria Minghetti, tanto che l’atteggiamento dell’attore è stato messo sotto accusa sul web, in tanti infatti chiedono che vengano presi dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Mariavittoria è sembrata davvero sconvolta dalle urla di Calvani, ecco le sue parole: “Tu e Amanda mi parlate sempre in due. Poi mi trovo un uomo di 50 anni che mi grida addosso in quel modo? Io mi devo calmare, e lui no? Non si deve permettere di urlare così a una ragazza.“