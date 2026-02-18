Tra circa un mese comincerà la nuova edizione del Grande Fratello, che vede Ilary Blasi alla conduzione. Il cast è in fase di definizione ma ecco che, nelle ultime ore, è sputato fuori il nome di un’ex gieffina che potrebbe dunque tornare nella Casa! Ecco di chi si tratta.

Grande Fratello, smentite le voci su Achille Costacurta e Nicola Ventola

C’è grande attesa per conoscere il cast ufficiale del Grande Fratello che partirà da circa un mese. Ilary Blasi sarà alla conduzione del reality, intanto il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha annunciato il possibile ritorno nella casa di un’ex gieffina ma, prima di vedere di chi si tratta, soffermiamoci su due nomi circolati nelle scorse settimane, ovvero quello di Achille Costacurta e Nicola Ventola. Lo stesso Parpiglia ha smentito: “quando parte un reality le fake news si susseguono. Una di queste riguarda Achille Costacurta e Nicola Ventola, accumunati in una fantomatica lista che li vede come concorrenti. No, non ci saranno e consigliamo ai colleghi spacciatori di notizie false, per fare click facili, di trovarsi un altro lavoro. Con affetto.”

Grande Fratello, una storica ex gieffina torna nella Casa? L’indiscrezione bomba

Nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul ritorno al Grande Fratello di un’ex concorrente. Di chi stiamo parlando? Di Guendalina Tavassi! L’ex concorrente la ricordiamo anche all’Isola dei Famosi. In attesa di ufficialità, altri nomi che dovrebbero entrare nella Casa sono Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Marco Berry.