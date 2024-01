Grande manifestazione in Kenya contro i femminicidi

Milano, 27 gen. (askanews) - Diverse centinaia di persone hanno manifestato a Nairobi contro l'omicidio delle donne in Kenya, indignate per la morte di più di quindici di loro dall'inizio dell'anno. Secondo i media, quest'anno in Kenya sono state uccise almeno 16 donne. Senza essere collegati tra l...

Milano, 27 gen. (askanews) – Diverse centinaia di persone hanno manifestato a Nairobi contro l’omicidio delle donne in Kenya, indignate per la morte di più di quindici di loro dall’inizio dell’anno. Secondo i media, quest’anno in Kenya sono state uccise almeno 16 donne. Senza essere collegati tra loro, questi omicidi mettono in luce la violenza contro le donne, “in aumento” secondo il governo. “La tendenza è molto, molto preoccupante” sottolinea un manifestante. “Non possiamo rimanere in silenzio quando le donne vengono uccise ogni due giorni, quindi sono qui per far sentire la mia voce per fermare il femminicidio in questa grande nazione”, aggiunge.