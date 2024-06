Incidente in moto a Cantù: morto un 58enne

Il 24 giugno 2024, oggi, a Cantù, un tragico incidente stradale ha visto coinvolto un uomo di 58 anni lungo la Sp36, via Como, all’incrocio con via Silvio Pellico.

Grave incidente in moto a Cantù: 58enne muore sul colpo

Il motociclista è stato vittima di un incidente intorno alle 15:00, quando è stato sbalzato dalla sua moto durante un tentativo di sorpasso. Un fiorino, impegnato nel sorpasso di un altro veicolo, ha urtato la moto dal lato, facendo perdere l’equilibrio al motociclista.

Le operazioni di soccorso sono state immediate: sono intervenuti l’elisoccorso di Como, un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù e un’auto medica. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione che hanno superato mezz’ora e l’intervento dell’elisoccorso, il motociclista è stato dichiarato deceduto sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco e tre pattuglie della Polizia locale per gestire la situazione e il traffico. L’uomo stava viaggiando lungo via Como, in un tratto di strada sostanzialmente rettilineo tra via Selvaregina e via Pellico. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora chiara, e le autorità, compresi i carabinieri, stanno attualmente indagando per comprendere esattamente quanto accaduto.

Questo incidente ha causato un’immediata reazione delle forze di soccorso e delle autorità locali, evidenziando l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza nel rispondere a situazioni di emergenza simili.