Home > Video > Grazia di Fronzo: "Non capisco la Mediaset" Grazia di Fronzo: "Non capisco la Mediaset"

"Non riesco a stare zitta. Mediaset decide di licenziare Barbara D'Urso non rinnovandole il contratto. Questo significa che a meno che non cambi qualcosa in questi mesi sarà fuori dall'azienda ufficialmente a gennaio 2024. A Pier Silvio Berlusconi chiedo, cosa ti passava per la testa? Come hai potuto decidere di fare a meno di una grande professionista come lei?". Grazia Di Fronzo (@graziadifronzo5) dice la sua sul caso Barbara D'Urso: lo sfogo su Tiktok.