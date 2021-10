Green Pass: Morani (Pd), 'Fedriga senza memoria, Lega ha soffiato sul fuoco'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Il governatore del Friuli Fedriga vuol prendere in giro gli italiani? Pensa che siamo un popolo di smemorati? La Lega non è mai stata contro il green pass', dice oggi. Crede che la gente non ricordi che Salvini era contrario e che tuonava contro chi voleva 'rovinare la vita agli italiani'? O che la Lega, in Parlamento, ha votato contro il certificato verde? Ormai si può dire tutto e il contrario di tutto, ma qui siamo oltre il consentito".

Lo dice Alessia Morani, deputata del Pd, commentando le affermazioni del presidente della Regione Fiuli Venezia Giulia.

"Per settimane Salvini e la Lega hanno strizzato l'occhio a no vax e no pass, soffiando sul fuoco in cerca di qualche voto, e abbiamo visto come è andata alle comunali. Fedriga abbia il coraggio di dire che la Lega ha sbagliato e che la linea politica del suo segretario nazionale è contro gli interessi degli italiani", conclude Morani.