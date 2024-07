Gué Pequeno ha lanciato il nuovo prodotto, Tequila Tequiero, realizzato in una piccola distilleria in Messico

Gué Pequeno ha unito le forze con Driss El Faria, imprenditore vigevanese esperto nel settore beverage, per presentare il suo nuovo marchio di tequila.

Gué Pequeno presenta Tequiero Tequila

Il brand Tequiero debutterà in Italia con l’obiettivo di espandersi a livello globale. La creazione della nuova etichetta è nata da una passione per i viaggi e la scoperta, oltre a un forte impegno verso l’autenticità e l’attenzione ai dettagli. Con questo passo, Gué si posiziona tra i pionieri europei nel segmento dei distillati premium.

Il sapore unico e originale

La tequila, prodotta in una piccola distilleria familiare a Jalisco, in Messico, si distingue per un sapore complesso, con note di agave, frutta, quercia, mela rossa, vaniglia e caramello. In concomitanza con il lancio della tequila, è prevista anche l’introduzione di una lattina analcolica che riproduce gli ingredienti del cocktail Paloma, combinando soda al pompelmo, lime e sale.

La versione analcolica

La versione senza alcol offrirà un’alternativa semplice per gustare un Paloma con Tequila Tequiero. Il lancio sul mercato è previsto per il 16 luglio e sarà possibile acquistarla sul sito ufficiale Tequilatequiero.com. “Dopo anni di avventure ed esperienze in diversi locali del mondo, abbiamo deciso di creare il nostro brand di tequila” si legge sul profilo ufficiale Instagram del prodotto.