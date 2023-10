Guè Pequeno ha rivelato di avere una dipendenza da OnlyFans e di essere arrivato a spendere anche 5mila euro per i contenuti della piattaforma specializzata nella distribuzione di contenuti hard.

Guè Pequeno sulla dipendenza da OnlyFans: “È la truffa del futuro”

Sono rivelazioni scottanti e senza filtri quelle rilasciate da Guè Pequeno, 42 anni, ai microfoni del podcast Growing up italian. Durante la sua partecipazione al podcast, il rapper ha rivelato di avere una dipendenza da OnlyFans, la piattaforma a pagamento realizzata per offrire contenuti hard. L’artista ha spiegato di non poter più fare a meno del servizio.

Al momento, Guè Pequeno – padre di una bambina – ha spiegato di essere single e di non avere nessuna intenzione di impegnarsi in una relazione.

“Spendo anche 5mila euro al mese”

“In questo momento OnlyFans è peggio del gioco d’azzardo. Ho dovuto scollegare la carta di credito”, ha spiegato il rapper, sottolineando di spendere una quantità ingente di denaro per la piattaforma. “Il mio commercialista sospettava che fossi vittima di una truffa online. Gli ho dovuto dire che no, ero io a sborsare soldi a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino”.

Le affermazioni di Guè Pequeno hanno destato la curiosità dei conduttori del podcast che, di conseguenza, gli hanno chiesto quanti soldi spenda per il servizio. “Tantissimo, migliaia di euro. Più di 5 mila euro al mese“, ha risposto in modo estremamente diretto e disarmante l’artista. “È la truffa del futuro”, ha poi concluso.