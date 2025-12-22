Le parole di Giorgia Meloni in collegamento dal Comando operativo vertice interforze (Covi).

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è collegata dal Comando Operativo di Vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati all’estero. Nel suo discorso la premier ha rivendicato il ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali, ricordando ad esempio come l’Italia sia il primo contributore europeo alle missioni Onu, il primo nelle missioni dell’Unione Europea e il secondo in ambito Nato.

Ecco le parole della premier Giorgia Meloni in collegamento dal Comando Operativo di Vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani: “è la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide. Quelle basi solide le costruite voi con il vostro sacrificio, con la vostra competenza, la vostra la vostra professionalità, il vostro sacrifico. E se noi riusciremo a riportare la pace, che è chiaramente l’obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo, sarà grazie a voi.”