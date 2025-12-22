Giorgia Meloni sottolinea l'importanza della forza militare per la pace

Nel contesto attuale, caratterizzato da tensioni internazionali crescenti, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condiviso la sua visione riguardo all’importanza della forza militare come strumento per garantire la pace. In un intervento trasmesso in videoconferenza dal Comando operativo di vertice interforze, Meloni ha messo in evidenza come la preparazione militare non sia solo una questione di deterrenza, ma anche di equilibrio tra le potenze globali.

Richiamando un antico detto di Publio Flavio Vegezio Renato, Meloni ha citato: “Se vis pacem, para bellum”, che tradotto significa “Se vuoi la pace, prepara la guerra”. Questo concetto, lontano dall’essere una glorificazione del conflitto, si basa su una visione pragmatica della realtà internazionale. La presidente ha spiegato che una forza militare credibile è fondamentale per scoraggiare l’aggressione e mantenere la stabilità.

Il significato della deterrenza

Meloni ha approfondito il concetto di deterrenza, la cui etimologia latina implica l’idea di incutere timore per dissuadere un potenziale aggressore. “La forza delle nostre forze armate”, ha affermato, “è il mezzo più efficace per prevenire i conflitti”. Tuttavia, la presidente ha anche sottolineato che la diplomazia e il dialogo sono essenziali, purché supportati da una base solida di sicurezza.

Il ruolo dei militari nelle missioni internazionali

Nel suo intervento, Meloni ha espresso gratitudine ai militari italiani impegnati in missioni all’estero, sottolineando che il loro sacrificio è cruciale per garantire la sicurezza del nostro Paese. “La vostra professionalità e il vostro coraggio sono elementi chiave per raggiungere l’obiettivo della pace”, ha dichiarato, enfatizzando che la stabilità globale dipende anche dall’impegno individuale di ciascun soldato.

Riflessioni sulla pace e il pacifismo

La presidente ha poi affrontato la questione del pacifismo, affermando che non si può contrapporre l’idea di pace alle forze armate. Meloni ha evidenziato che chi ha realmente conosciuto la guerra sa quanto sia preziosa la pace e quanto sia necessario l’impegno per preservarla. “Le parole ‘guerra’ e ‘pace’ sono tornate a essere centrali nel dibattito politico”, ha osservato, evidenziando che la pace è un bene che deve essere ricercato attivamente.

In conclusione, Meloni ha ribadito che la sicurezza del nostro Paese e la stabilità internazionale sono legate a doppio filo alla credibilità delle nostre forze armate. “Solo con una preparazione militare adeguata possiamo sperare di allontanare i conflitti”, ha concluso, lasciando intendere che la strada verso una pace duratura passa attraverso una solida difesa.