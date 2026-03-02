Guerra nel Golfo e aumenti record: prezzi di benzina, gasolio e gpl alle stelle

Guerra nel Golfo e aumenti record: prezzi di benzina, gasolio e gpl alle stelle

Guerra nel Golfo e rincari record: benzina, gasolio e gpl volano in Italia, cresce l’allarme per famiglie e imprese.

Il prezzo del petrolio torna a salire vertiginosamente a causa della guerra nel Golfo Persico, con ripercussioni immediate sui carburanti in Italia. L’attacco contro l’Iran e la reazione di Teheran minacciano di generare uno shock sui mercati energetici globali, facendo schizzare gasolio e benzina e gpl verso nuovi massimi storici.

Tensioni geopolitiche spingono al rialzo il prezzo del petrolio

L’attacco contro l’Iran e la successiva rappresaglia di Teheran nei confronti dei Paesi del Golfo hanno innescato una forte instabilità nei mercati energetici. La situazione rischia di trasformarsi in un vero e proprio shock per il commercio internazionale, colpendo direttamente i costi dei carburanti in Italia. Segnali concreti si sono già manifestati: centinaia di petroliere e navi di gas liquefatto sono rimaste ferme lungo lo Stretto di Hormuz, mentre numerose portacontainer di grandi operatori della logistica internazionale, come Maersk, hanno dovuto deviare dalle rotte abituali.

Questa paralisi parziale ha contribuito a far schizzare verso l’alto il prezzo del petrolio, facendo registrare al gasolio il livello più alto dal 28 febbraio 2025, riportando i consumatori a confrontarsi con incrementi significativi come quelli dei mesi più critici per il mercato.

Guerra, aumenti record per i prezzi di benzina, gasolio e gpl: mai così alti da un anno

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, gli aumenti già registrati rappresentano solo l’inizio: le quotazioni del petrolio continuano a crescere e i rincari alla pompa potrebbero intensificarsi nelle prossime ore. Il diesel self service ha raggiunto 1,728 euro al litro (+8 millesimi), mentre il diesel servito è a 1,865 euro/litro (+7).

Il Gpl servito è a 0,690 euro al litro, con un leggero aumento di un millesimo (le compagnie lo vendono a 0,701, le pompe bianche a 0,678). Il metano servito resta stabile a 1,404 euro/kg (1,415 per le compagnie, 1,394 per le pompe bianche), mentre il Gnl cala leggermente a 1,232 euro/kg (1,239 per le compagnie, 1,227 per le pompe bianche).

Sulle autostrade i prezzi risultano ancora più elevati: la benzina self service è a 1,778 euro al litro, mentre quella servita raggiunge 2,038 euro; il gasolio self service si attesta a 1,829 euro al litro, con il servito a 2,088 euro. Anche gli altri carburanti registrano valori superiori: il Gpl è a 0,829 euro al litro, il metano a 1,464 euro/kg e il Gnl a 1,321 euro/kg.

La situazione rimane fluida e potrebbe tradursi in ulteriori aumenti, incidendo non solo sul trasporto privato ma anche su logistica e costi al consumo.