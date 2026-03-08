Guerra in Medio Oriente: minacce israeliane e scelta del successore di Khamenei

Negli ultimi giorni la tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele è esplosa su più fronti: raid aerei, perdite tra le forze armate iraniane e un giro di consultazioni cruciale per la designazione del nuovo leader supremo di Teheran. La coincidenza tra azioni militari e incertezza politica ha riacceso preoccupazioni a livello regionale e globale.

Cosa è successo

Fonti iraniane riferiscono che l’organo clericale incaricato della successione — l’Assembly of Experts — avrebbe già votato un candidato, ma il nome non è ancora stato reso pubblico. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle autorità iraniane, e la procedura formale resta in attesa di un annuncio da parte del segretariato presieduto dall’ayatollah Hashem Hosseini Bushehri.

Contemporaneamente l’esercito israeliano ha lanciato un avvertimento rivolto a chi partecipa alla designazione del successore di Ayatollah Ali Khamenei: un messaggio diffuso in persiano sui social ha evocato possibili ripercussioni per chi dovesse essere coinvolto nella nomina. Le fonti israeliane non hanno rilasciato ulteriori commenti ufficiali.

Raid, luoghi colpiti e verifiche in corso

Nei giorni successivi si sono susseguiti attacchi aerei attribuiti a Stati Uniti e Israele su diverse località iraniane: tra le città segnalate figurano Tehran, Karaj, Isfahan, Qom, Shiraz, Bandar Abbas e Bushehr. Le esplosioni sono state riportate in prossimità di infrastrutture statali e impianti di radiodiffusione; sui social sono circolati video e immagini, ma molte delle testimonianze devono ancora essere verificate in modo indipendente.

Vittime e danni

Autorità locali parlano di vittime in più province. A Bushehr si segnala la morte di membri delle forze aeree e navali legate all’IRGC; in altre aree — come una base in Kerman — si registrano decessi che, secondo le autorità regionali, ammontano a diverse unità. Le indagini sono in corso e i numeri potrebbero essere rivisti.

Ritorsioni e impatti regionali

In risposta ai raid, gruppi legati all’Iran hanno lanciato missili e droni verso basi statunitensi e israeliane nel Golfo. Alcune infrastrutture civili e impianti strategici — depositi di carburante e impianti di desalinizzazione — hanno riportato danni, generando preoccupazione per la sicurezza energetica e per le popolazioni locali. I governi della regione stanno rafforzando le misure di protezione delle infrastrutture critiche.

Reazioni politiche e dichiarazioni

Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha espresso rammarico per danni collaterali che hanno coinvolto Paesi vicini, mentre figure del sistema giudiziario iraniano hanno ribadito l’intenzione di proseguire le azioni contro quelle che definiscono strutture «a disposizione del nemico». Dall’altra parte, esponenti politici esteri hanno rivendicato ruoli e interventi che complicano ulteriormente il quadro diplomatico. I ministri degli Esteri e le capitali coinvolte seguono gli sviluppi e cercano canali di dialogo per evitare un’escalation più ampia.

Il nodo della successione

La scelta del nuovo leader supremo non è solo una faccenda interna: il profilo del successore influenzerà immediatamente la percezione internazionale di Teheran e potrà modificare l’approccio alle crisi in corso. Secondo i resoconti interni, uno dei criteri della votazione è la possibilità che il nuovo capo appaia deciso nel confronto esterno, un elemento che potrebbe avvicinare il Paese a una linea più muscolare sul piano militare.

Scenari possibili

Se la nomina verrà ufficializzata in un clima di tensione, il rischio di ulteriori frizioni aumenta: possibili ripercussioni riguardano la sicurezza marittima, le forniture energetiche e i rapporti diplomatici con Stati della regione e potenze globali. Al contrario, segnali concreti di de-escalation potrebbero creare spazio per canali negoziali e gestioni più coordinate delle crisi. Molto dipenderà dalle mosse immediate delle parti coinvolte e dalla capacità delle capitali internazionali di agire in modo concertato.

Cosa resta da chiarire

Più elementi sono ancora in attesa di conferma indipendente: l’esito ufficiale della votazione dell’Assembly of Experts, l’attribuzione definitiva di alcuni raid e il bilancio reale delle vittime e dei danni. Fino a quando questi punti non saranno chiariti, la regione rimarrà su un terreno instabile, con conseguenze difficili da prevedere. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi: gli sviluppi sulla nomina, le risposte militari e le iniziative diplomatiche determineranno se la crisi rimarrà circoscritta o si allargherà su scala regionale.