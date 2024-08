Dopo l’uccisione a Teheran, avvenuta per mano dei militari dell’Idf, di Ismail Haniyeh, Hamas ha scelto il suo nuovo capo. Si tratta di Yahya Sinwar: l’ideatore del massacro del 7 ottobre.

Hamas nomina Sinwar nuovo capo politico: le reazioni

“Sta al capo di Hamas Sinwar decidere sulla tregua a Gaza” – così, il segretario di Stato americano Antony Blinken, ha dato il ‘benvenuto’ a Yahya Sinwar come nuovo capo politico di Hamas. La decisione, per certi versi inaspettata, di Hamas arriva a una settimana di distanza dall’attentato ai danni di Ismail Haniyeh. Nel frattempo, cresce l’apprensione in Israele e negli Stati Uniti in attesa che l’Iran prenda la sua decisione sull’attacco promesso dopo l’operazione militare di Tel Aviv del 31 luglio.

Hamas nomina Sinwar nuovo capo politico: le mosse dell’Iran

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha già ordinato l’aumento della presenza militare nella regione, ma ha ribadito: “L’Iran e Israele devono evitare l’escalation del conflitto in Medio Oriente” – aggiungendo anche nelle sue ultime dichiarazioni – “Non tollereremo attacchi contro le truppe Usa in Medio Oriente“. Contemporaneamente, anche il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, ha reagito alla nomina di Sinwar nel nuovo ruolo: “La nomina dell’ultraterrorista Yahya Sinwar a nuovo leader di Hamas, al posto di Ismail Haniyeh, è un’ulteriore valida ragione per eliminarlo rapidamente e cancellare questa vile organizzazione dalla faccia della terra”.