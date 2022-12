Home > Video > Guerra in Ucraina, due giornalisti italiani colpiti da un raid russo a Cherson Guerra in Ucraina, due giornalisti italiani colpiti da un raid russo a Cherson

Continuano i bombardamenti russi in Urcraina. Due giornalisti italiani, Claudio Locatelli e Niccolò Celesti, sono stati colpiti in un raid missilistico vicino a Cherson. Entrambi sono riusciti miracolosamente a mettersi in salvo