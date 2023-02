Home > Video > Guerra in Ucraina, Zelensky: "Vogliamo garantire cibo e sicurezza" Guerra in Ucraina, Zelensky: "Vogliamo garantire cibo e sicurezza"

Non solo guerra al centro dei pensieri di Zelensky, il Presidente ucraino ha proposto l'esportazione di beni alimentari per aiutare sia le aziende agricole locali sia i Paesi che sono in crisi, per cercare di ristabilizzare il mercato alimentare globale.