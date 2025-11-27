Il Wall Street Journal ha rivelato i dettagli di un piano segreto della Germania per far fronte a un’eventuale guerra con la Russia. Piano, preparato nel 2022. Ecco in cosa consisterebbe.

Guerra con la Russia: il piano segreto dell’Europa

A rivelarlo il Wall Street Journal. Esisterebbe un piano segreto della Germania, l’Operation Plan Germany, preparato nel 2022 dalle autorità tedesche per far fronte a una possibile guerra con la Russia.

Il documento è di 1.200 pagine e prevederebbe il dispiegamento di fino a 800.000 soldati della Nato sul fronte orientale. Nel piano vengono inoltre identificati e mappati i porti marittimi chiave, le principali arterie fluviali, l’intera rete ferroviaria e le strade primarie che fungerebbero da vie di transito. Inoltre, sono anche indicate le modalità di approvvigionamento e protezione durante l’avanzata.

Guerra con la Russia: l’obiettivo dell’Operation Plan Germany

Come abbiamo appena visto, il Wall Street Journal ha rivelato l’esistenza di un piano segreto, l’Operation Plan Germany ( o Oplan Deu), per far fronte a una eventuale guerra contro la Russia. L’obiettivo principale di questo piano è quello di prevenire l’eventuale conflitto, facendo capire alla Russia che non è il caso di attaccare la Germania. Oplan Deu sarebbe ora alla sua seconda versione ed è conservato in una rete militare isolata.