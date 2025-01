Le autorità ucraine hanno denunciato un attacco di droni russi sulla regione di Kiev, che avrebbe causato morti e feriti.

Guerra Ucraina, droni russi sulla regione di Kiev: almeno 2 morti

Sarebbe salito a 3 il bilancio parziale delle vittime dei raid russi che durante la notte si sono abbattuti sulla regione di Kiev, mentre sarebbero 12 al momento le persone ferite. Lo riportano le autorità ucraine, accusando Mosca di un attacco di droni. Su Telegram il sindaco di Brovai, Igor Sapozhko, ha informato che le squadre di soccorso hanno trovato due morti, una coppia di coniugi, sotto le macerie di un edificio. Un’altra persona, secondo il servizio di emergenza, sarebbe morta nell’attacco di un drone a un edificio di dieci piani a Fastiv. Nel radi russo è scoppiato anche un incendio di un edificio residenziale.

Le accuse di Mosca a Kiev: “125 droni sul nostro territorio”

Mosca non è rimasta in silenzio, ma ha accusato Kiev di aver lanciato 125 droni sul territorio russo, droni poi abbattuti. Mosca non ha però specificato se ci siano state vittime, feriti o danni.