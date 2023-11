La pelle matura non deve essere messa a dura prova da cattive abitudini ed errori nella scelta del percorso di beauty routine. Per trattarla nella maniera adeguata ecco un’interessante guida ricca di consigli pratici, suggerimenti e informazioni utili.

Come riconoscere le pelli mature e quali motivi incidono sull’invecchiamento

Lo scorrere del tempo lascia sul volto evidenti e inevitabili cambiamenti cutanei. A incidere sull’invecchiamento non è solo il passare degli anni, ma anche tutta una serie di fattori interni ed esterni. Parliamo di fattori genetici, metabolici, ormonali e ambientali. Fattori ai quali si sommano la mimica facciale, una scarsa propensione alle cure, una riduzione nella produzione di elastina, melanina e collagene, e ancora l’adozione di una beauty routine inadeguata alle esigenze della pelle, così come l’influenza dello stress, un’alimentazione sbagliata, e l’abuso di alcool, sigarette e dolciumi.

Più fragili e delicate le pelli mature si riconoscono al primo sguardo, proprio in forza delle caratteristiche che le identificano fra cui l’inesorabile assottigliarsi e la prevalente secchezza. Una pelle matura evidenzia la mancanza di tono e luminosità, la presenza di rughe e segni d’espressione, la dilatazione dei pori, il colorito grigio e spento, la presenza di iperpigmentazione e macchie dell’età.

La beauty routine per il benessere delle pelli mature

Sebbene fisiologico, l’invecchiamento della pelle si può rallentare, grazie a una serie di attenzioni e all’uso di prodotti specifici come le creme viso per pelli mature, che donano all’ovale una maggiore tonicità, un aspetto più rilassato e fresco.

Assicurarsi i giusti trattamenti consente alla pelle di avere un aspetto sano, e una bellezza senza tempo. Il punto fondamentale è l’organizzazione di una routine antiage, da declinarsi alle esigenze della pelle matura, partendo dalla detersione accurata e proseguendo con l’uso di prodotti arricchiti dalla presenza di attivi idratanti e antiossidanti, soluzioni naturali e per nulla aggressive.

La pulizia, primo gesto di bellezza per le pelli mature

Un buon trattamento antiage si avvia con un’accurata fase di detersione. Le pelli mature hanno bisogno della massima idratazione anche in fase di pulizia, per questo motivo gli esperti di bellezza raccomandano di scegliere lozioni detergenti dalla texture cremosa e delicata, in grado di rimuovere le impurità senza danneggiare il film idrolipidico naturale della cute.

Tonico? Si grazie, nella proposta addolcente e idratante, un toccasana per pelli mature

Immancabile nel percorso di bellezza delle pelli mature l’uso del tonico, che deve necessariamente essere idratante, decongestionante e delicato. Il tonico adeguato offre alle pelli mature un’azione illuminante, antiossidante e rinfrescante, ritardando l’incedere dei segni del tempo.

I sieri antietà, per una pelle radiosa e omogenea

Fondamentale per le pelli mature l’uso dei sieri in soluzione concentrata, autentici riattivatori di giovinezza, ideali per contrastare la perdita di idratazione soprattutto con l’ingresso in menopausa. Un trattamento così specifico, che supporta le potenzialità delle creme e dei trattamenti successivi, deve essere applicato sera e mattina per ottenere una pelle radiosa. I sieri perfetti per le pelli mature sono quelli con acido ialuronico, vitamina C e A, collagene, che donano all’incarnato maggior tonicità e contorni più definiti.

Idratazione e nutrimento

Le pelli mature hanno un bisogno quotidiano d’idratazione e nutrimento, e dell’applicazione di trattamenti in grado di contrastare i radicali liberi, e limitare gli effetti nefasti sulla pelle di viso, collo e décolleté.

Una pelle matura sana e luminosa, trae linfa vitale da una crema viso a rapido assorbimento, che contrasta i danni derivanti dallo stress ossidativo. Il miglior trattamento da giorno per pelli mature offre un’attività idratante, volumizzante, rimpolpante, illuminante e antirughe. Importante privilegiare prodotti dotati di un buon livello di protezione solare.

Per un effetto benefico immediato su contorno occhi e labbra, non resta che affidarsi a un trattamento anti-età in grado di tonificare e distendere la pelle in queste zone ultrasensibili. I prodotti contorno occhi e labbra per pelli mature devono essere applicati con pressioni delicate dei polpastrelli, e lievi picchiettii, sino al completo assorbimento del prodotto.

Semplici consigli per trattare le pelli mature

Per mantenere in salute una pelle matura non resta che trattarla con le dovute precauzioni.

In fase di detersione il consiglio è di non utilizzare acqua calda, che incide negativamente sul film idro-lipidico alterandone lo stato. L’acqua fredda è perfetta perché stimola la circolazione.

Nell’applicare i prodotti cosmetici è bene aver cura di stenderli con un buon massaggio.

Un aiuto fondamentale arriva dallo yoga facciale, che stimola la muscolatura del viso.

Determinante fare attenzione ai cibi che si consumano, eliminando i cosiddetti ‘alimenti spazzatura’ a favore di soluzioni fresche e salutari.

Importante dormire almeno otto ore, evitare gli eccessi e adottare uno stile di vita sano.