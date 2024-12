Guillermo Mariotto a rischio esclusione da Ballando con le stelle

Un episodio controverso

Il mondo della televisione italiana è in subbuglio dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 30 novembre. Protagonista della controversia è Guillermo Mariotto, stilista e giudice del programma, il cui comportamento durante la diretta ha sollevato un acceso dibattito. Mariotto ha abbandonato il suo posto in modo repentino, giustificando la sua uscita con un’improvvisa urgenza lavorativa. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione è stato un gesto che molti hanno interpretato come inappropriato.

Le accuse di molestia

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il gesto di Mariotto è stato considerato da alcuni come una molestia. Durante la diretta, mentre si trovava vicino ad Amanda Lear e ai ballerini, ha gesticolato in modo eccessivo, finendo per toccare in modo inopportuno uno dei danzatori. Quest’ultimo, visibilmente imbarazzato, ha cercato di allontanarsi. La senatrice Susanna Donatella Campione ha espresso la sua indignazione, sottolineando che nessuno ha stigmatizzato il gesto, definendolo una vera e propria molestia sul luogo di lavoro.

Le conseguenze per Mariotto

La situazione di Mariotto è ora al centro di una valutazione da parte dei vertici della Rai e della produzione di Ballando con le stelle. Non si esclude la possibilità di un allontanamento, simile a quanto accaduto a Memo Remigi, estromesso dal programma per comportamenti inadeguati. La senatrice Campione ha messo in evidenza l’intollerabilità dell’accaduto, chiedendosi se Mariotto potrà tornare tranquillamente in trasmissione. La Rai, in questi giorni, sta cercando di chiarire la dinamica degli eventi e di prendere una decisione definitiva sul futuro del giudice.

Un clima di incertezza

Il clima attorno a Ballando con le stelle è teso, con la produzione che deve affrontare non solo le polemiche legate a Mariotto, ma anche la gestione della conduttrice Milly Carlucci, che si è recentemente concentrata su altri impegni. La decisione finale su Mariotto potrebbe avere ripercussioni significative sul programma e sulla sua reputazione. La questione è di grande rilevanza, non solo per il futuro del giudice, ma anche per il messaggio che la Rai intende trasmettere riguardo a comportamenti inappropriati in ambito lavorativo.