Hai voluto il cane? Ora raccogli

Il tiktoker @miaomao5 posta un video in cui un papà obbliga il figlio a raccogliere i bisogni del cane che ha voluto. Il bambino piange perchè non la vuole raccogliere e il padre lo riprende. "Ti è piaciuto il dolce, ora ti deve piacere l'amaro", è la frase che utilizza il padre per dare una lezione al figlio. Avere un cane non significa solo giocarci ma prendersene cura e raccogliere quello che semina